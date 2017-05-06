Фото: bryansknovosti.ru
Площадь Сахарова закроют для движения на некоторое время 6,7 и 8 мая в Барнауле из-за подготовки к празднованию Дня Победы, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
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Отметим, что накануне в пятницу, 5 мая, площадь также была закрыта для движения на 2,5 часа. Там репетировали творческие коллективы.
В субботу, 6 мая, проехать по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина) нельзя будет с 10.00 до 12.30. В воскресенье, 7 мая, движение перекроют с 10.00 до 14.30, а 8 мая — с 16.00 до 20.30.
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