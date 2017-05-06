Вандалы разгромили памятник Ленину, установленный в Одесской области в поселке городского типа Затишье Захарьевского района. Об этом пишет "ТАСС".
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Как пишет издание, злоумышленники снесли верхнюю часть вождя, который стоит возле железнодорожной станции.
Отметим, массовый вандализм относительно памятников вождю мирового пролетариата начался на Украине два года назад после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. За это время вандалы успели разгромить примерно полтора тысяч монументов.
Комментарии
а кому там нужен этот истукан?
Везите в Баранаул.
А чем молодёже заняться сейчас, работы нет, всё дорого, а тут развлечение.....жаль Украину....
да в Барнаул его в Барнаул. всё говно везите в Барнаул
Вандалы разгромили памятник Ленину, установленный в Алтайской области в поселке городского типа Барнаул. Об этом не пишет "ТАСС".
Как не пишет издание, злоумышленники снесли вождя, который стоит на Октябрьской площади.