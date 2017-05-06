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Вандалы снесли памятник Ленину в Одесской области

, ИА "Амител"
ЧП произошло в поселке городского типа Затишье

Вандалы разгромили памятник Ленину, установленный в Одесской области в поселке городского типа Затишье Захарьевского района. Об этом пишет "ТАСС".

Читайте также: Пятый памятник Ленину снесен на Украине

Как пишет издание, злоумышленники снесли верхнюю часть вождя, который стоит возле железнодорожной станции. 

Отметим, массовый вандализм относительно памятников вождю мирового пролетариата начался на Украине два года назад после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. За это время вандалы успели разгромить примерно полтора тысяч монументов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

6.05.2017 09:48
- гость -

а кому там нужен этот истукан?

0  0
6.05.2017 10:40
- гость -

Везите в Баранаул.

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6.05.2017 10:48
- гость -

А чем молодёже заняться сейчас, работы нет, всё дорого, а тут развлечение.....жаль Украину....

0  0
6.05.2017 11:00
- гость -

да в Барнаул его в Барнаул. всё говно везите в Барнаул

0  0
6.05.2017 11:09
- гость -

Вандалы разгромили памятник Ленину, установленный в Алтайской области в поселке городского типа Барнаул. Об этом не пишет "ТАСС".
Как не пишет издание, злоумышленники снесли вождя, который стоит на Октябрьской площади.

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