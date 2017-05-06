Фото: Екатерина Смолихина, ИА "Амител"
Генеральная репетиция празднования Дня Победы прошла вечером в пятницу, 5 мая, в Барнауле на площади Сахарова и площади Советов.
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Для этого проспект Ленина перекрыли в краевой столице на 2,5 часа. Отметим, что площадь Сахарова будут перекрывать и для дальнейший репетиций в преддверии праздника — 6,7 и 8 мая.
В субботу, 6 мая, проехать по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина) нельзя будет с 10.00 до 12.30. В воскресенье, 7 мая, движение перекроют с 10.00 до 14.30, а 8 мая — с 16.00 до 20.30.
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