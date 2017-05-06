Фото: igralavka.ru
Соревнования алтайских гребцов пройдет на гребном канале в Барнауле в субботу, 6 мая, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что соревнования пройдут на Кубок Алтайского края, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все участники – и на байдарках, и на каноэ – выйдут на дистанцию 2000 м.
Первый старт назначен на 11:00.
В соревнованиях будут принимать участие воспитанники СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко из Барнаула, Бийска и Павловска.
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