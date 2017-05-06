Фото: milnavigator.com
Представитель Пограничного управления Федеральной службы безопасности России рассказал, что украинский спасательный катер у берегов Крыма снимал и фотографировал российские судна. Об этом пишет РИА "Новости".
Напомним, украинское судно было замечено пару недель назад — 23 апреля. Судно с флагом Украины приблизилось к государственной границе России. После того, как катер был замечен, российское судно с пограничниками выдвинулось в указанный район для обеспечения безопасности.
Командир российского судна предупредил капитана украинского катера, что в скором времени он нарушит государственную границу. На что украинский капитан ему ответил, что находится в территориальных водах Украины и уже уходит курсом на порт Скадовск.
Комментарии
Подобный случай не так давно был с российскими самолетами у американской Аляски. Все в пределах международного права. Просто не надо быть сильно пугливыми.