Фото: mhealth.ru
Полицейские задержали 35-летнего жителя Бийска, которого подозревают в ограблении магазина с применением газового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
ЧП случилось поздно вечером. Злоумышленник зашел в магазин в медицинской маске и, подойдя к кассе, брызнул из газового баллончика в сторону кассира. Спасаясь от едкого вещества, женщина убежала в подсобку, а в это время мужчина вытащил все деньги из кассы.
Кассир помогла составить фоторобот. Позже личность грабителя была установлена, а сам он задержан. Оказалось, что он уже имел судимость.
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