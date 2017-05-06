Очевидцы сообщают о пробках в сторону Южного в Барнауле из-за ремонта дорог

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Движение парализовано в Барнауле по дороге в поселок Южный из-за действий сотрудников дорожных служб, которые укладывают новый асфальт.
"В поселке Южном начали укладывать дорогу. От церкви в сторону Сибирского садовода. Стоят регулировщики, пробка в обе стороны, выбирайте пути объезда!",- делятся местные жители в паблике Barnaul 22.
Судя по информации сервиса "Яндекс.пробки", дорожный затор образовался на шоссе Ленточный бор. Здесь скорость движения равно десяти километрам в час.
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