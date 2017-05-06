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Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против внесенных в "черный список" россиян и граждан Украины и некоторых компаний. Об этом пишет "ТАСС".
Сейчас в "черный список" внесены 150 человек. Это чиновники, бизнесмены, представители силовых структур из России, ЛНР и ДНР. Санкциям также подверглись 37 организаций.
Всем этим людям запрещено въезжать в страны Евросоюза. Активы этих людей будут заморожены, если обнаружатся в европейских банках.
Комментарии
Рецепт снятия давным давно известен. Нового ничего они не сказали.