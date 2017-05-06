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Доследственная проверка назначена в Екатеринбурге после того, как ветерану труда вручили просроченный продовольственный подарок, сообщает пресс-служба СУСКа по Свердловской области.
Отметим, на этой неделе ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала для вручения подарков. Здесь пожилой женщине подарили 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько банок соуса. Однако у местные СМИ писали, что у этих продуктов истек срок годности.
Внук ветерана сообщил об этой истории в местные СМИ, после публикации которых и началась проверка СКР.
Комментарии
Ка́ждому своё(лат.suum cuique[суум куиквэ]) – всякому своё, каждому по его заслугам) — классический принцип справедливости.
Сидят на шее у государства эти дети да внуки выживших
Не очень приятная новость про героев защищавших нашу Великую Родину от фашистских захватчиков и давших нам мирное небо.