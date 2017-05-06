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Четыре американских телеканалы ABC, CBS и NBC и CNN не показали видео с рекламой о достижениях Дональда Трампа в течение первых 100 дней на посту президента. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.
Это произошло, возможно, потому что в этом видео эти телеканалы обвиняют в распространении фальшивых новостей. А на лицах ведущих телеканалов закрыты надписями "фейковые новости".
Между тем, сейчас уровень одобрения Трампа составляет 44%. Это довольно низкая оценка работы действующей администрации.
Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января.
Комментарии
Нам то какое дело до сытой и далекой Америки и их президента, за которого наши депутаты пили шампанское? Зачем нам каждый день раcсказывают про него?