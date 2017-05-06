Суббота, 6 Май, 14:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
26°
Обь
507см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Крупные телеканалы США не стали транслировать ролик о достижениях Трампа

, ИА "Амител"
В этом видео указанные телеканалы обвиняются в распространении фейковых новостей

Фото: i89.fastpic.ru

Четыре американских телеканалы ABC, CBS и NBC и CNN не показали видео с рекламой о достижениях Дональда Трампа в течение первых 100 дней на посту президента. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

Это произошло, возможно, потому что в этом видео эти телеканалы обвиняют в распространении фальшивых новостей. А на лицах ведущих телеканалов закрыты надписями "фейковые новости".

Между тем, сейчас уровень одобрения Трампа составляет 44%. Это довольно низкая оценка работы действующей администрации. 

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

6.05.2017 13:38
- гость -

Нам то какое дело до сытой и далекой Америки и их президента, за которого наши депутаты пили шампанское? Зачем нам каждый день раcсказывают про него?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
12 человек умерли в Африке от неизвестной смертельной болезни 0
13:30
Крупные телеканалы США не стали транслировать ролик о достижениях Трампа 1
13:01
Труженику тыла в Екатеринбурге вручили просроченный продуктовый набор 3
12:26
Четыре европейских страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября 1
12:03
Очевидцы сообщают о пробках в сторону Южного в Барнауле из-за ремонта дорог 3
11:32
Бийчанин ограбил магазин, распылив газовый баллончик в лицо кассира 0
11:04
ФСБ: украинский катер наблюдал за российскими суднами у берегов Крыма 4
10:34
Соревнование на гребном канале в Барнауле откроют летний сезон 6 мая 2
10:06
Смотрим, как прошла репетиция празднования Дня Победы в Барнауле 0
09:43
Вандалы снесли памятник Ленину в Одесской области 12
09:12
Площадь Сахарова будут перекрывать в Барнауле 6, 7 и 8 мая 0
08:50
Итальянский телеведущий: Украина проиграет "Евровидение", как и Крым 2
08:22
Шесть пожарных тушили полыхающую баню в Барнауле 1
08:08
Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций 0
07:34
Смена "начинки": ГИБДД в Алтайском крае обновляет ручные радары инспекторов 1
07:03
Квартиру с сауной и электрокамином продают в центре Барнаула за 10 млн руб. 6
06:32
Спросить у дедушки Фрейда. Гадание от amic.ru по цитатам великого психолога 4
06:01
80 млн рублей готовы потратить для нового пристанища барнаульского суда 4
05:08
Грозы и 30-градусная жара ждут жителей Алтайского края 6 мая 0
04:01
Итальянский телеканал обидел Украину шуткой про "Евровидение" 2
03:01
Смотрим, как американскую порноактрису во время съемок укусила акула 5
02:01
Администрация президента запретила губернаторам сгонять людей на 9 мая 9
01:07
Кадыров пообещал помогать проверке ситуации с геями в Чечне 1
00:10
Сборная России победила шведов по буллитам в ЧМ по хоккею 0
23:27
Путин поручил Медведеву назвать 5 декабря Днем волонтера 0
23:07
Штабы Навального выселяют из офисов в Москве и других городах 1
22:57
Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России 1
22:25
Путин поручил Минкомсвязи распространять хорошие фильмы о России 5
22:03
Глава Еврокомиссии пришел пьяным на саммит в Женеве 1
21:53
В Барнауле из-за прорыва трубы проваливается асфальт во дворе дома 0
21:23
Участок трассы Барнаул-Новосибирск в густом дыму из-за горящих полей 0
21:04
Ситуацию с геями в Чечне проверят Чайка и Колокольцев по просьбе Путина 1
20:51
Дочь Захаровой после укуса собаки эвакуировали в больницу бортом МЧС - СМИ 2
20:21
Доходы Чайки: квартира, машина, "кладовка" и миллион в месяц на семью 1
20:03
Желание США контролировать порты России грозит объявлением войны - сенатор 0
19:47
Прокуратура требует уничтожить коноплю, растущую у алтайского колледжа 1
19:28
Алтайские сотрудники УФСИН перед Днем Победы приняли присягу. Фото 0
19:08
Коротко о главном: VIP-отдых на Алтае, "дорожные войны" и отставка Нонко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 мая
18:49
Бывший дорожный чиновник на Алтае получил условный срок за взятку 0
18:27
ГИБДД в Барнауле объявила ночную "охоту" на пьяных водителей 0
18:04
Какие улицы перекроют в Барнауле на День Победы? 0
18:00
Чемпионат мира по хоккею покажут на самом большом экране Барнаула 0
17:50
Новый социальный магазин открыли в барнаульском Научном городке 0
17:34
Акцию "Бессмертный полк" одобряют 96% россиян — опрос 3
17:17
Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в России 10
17:06
Как провести длинные выходные в Барнауле и где побывать с 6 по 9 мая? 0
17:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за апрель 2017 года 0
16:53
Акция "Георгиевская лента" проходит в Алтайском крае 6
16:42
Какая погода будет на вторых майских праздниках в Алтайском крае? 0
16:33
Главу барнаульской фирмы судят за хищение 120 тысяч бюджетных рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.