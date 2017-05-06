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28 человек заболели в Либерии неизвестной ранее болезнью, из них 12 человек скончались от нее, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Неизвестный недуг сопровождается лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. В ведомстве уточняют ,что тесты на возбудитель лихорадки Эбола оказались отрицательными.
Возможно, люди заболели из-за того, что съели или выпили инфицированные продукты или воду. Этой проблемой сейчас занимаются специалисты ВОЗ и других международных организаций.
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Умерли от смертельной болезни до смерти?