Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 3 мая, подписал региональный антитабачный закон, сообщает официальный сайт администрации края.
Отметим, что региональный закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Читайте также: Где запрещено курить в Алтайском крае?
В документе оговариваются места, где запрещено курить. Это запрещается делать в общественных местах: скверах, на набережных, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, местах проведения публичных мероприятий, летних верандах и входах в помещения.
Закон вступит в силу через десять дней.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , гражданам-нарушителям, если их, конечно, поймают, грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1500 рублей.
Комментарии
А ДЛЯ народа он хоть один закон подписал? А то всё штрафы, штрафы, штрафы. Когда только подавится упырь
принять одно, а приводить в исполнение другое. что-то очень сомнительно, что можно в обозримом будущем стоять, например, на остановке и не вдыхать табачные "ароматы"
Вдоль ул.Попова мимо забора Краевой детской больницы всё загажено окурками, мамашки вдоль дорожки и по кустам курят. Окурков как сугробов! Деревья не ухоженные, заросли. Кто ответственный за этот участок?
Неужто Карлин самолично будет ходить и штрафовать? Я ж говорил - попугай он, что в Кремле вякнут, то он, не задумываясь, повторит.
Чтобы не было окурков, нужно чтобы урны были в шаговой доступности, а не марийки и церкви.