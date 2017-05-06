Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд на Украину посл того, как он побывал в Крыму, сообщает "ТАСС".
После того, как актер узнал эту новость он тут же ее прокомментировал. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", — пошутил Сигал.
СБУ обвинила актера в "незаконном пересечении государственной границы Украины". В досье на актера внесены его фотографии из Крыма, на которых запечатлен Сигал, путешествующий по полуострову.
Напомним, Стивен Сигал имеет российское гражданство.
Также в "черном списке" оказались российские представители шоу-бизнеса — Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Нюша и Бьянка, а также путешественник Федор Конюхов.
Комментарии
. Шутка, как правило, имеет концовку (кульминацию), которая заканчивает повествование и делает его смешным.