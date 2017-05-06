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Российские МФЦ в ближайшее время, возможно, будут выдавать свидетельства о рождении и смерти. Правительство уже внесло законопроект об этом в Госдуму, пишет "Российская газета".
Также ЗАГСы по-прежнему будут выдавать указанные документы наряду с многофункциональными центрами.
Исключение — регистрация рождения с одновременной регистрацией установления отцовства (если родители не состоят в браке), в этом случае свидетельство нужно будет по-прежнему оформлять только в ЗАГСе.
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