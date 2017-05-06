Фото: pixabay.com
Возгорание частного жилого дома и надворных построек произошло утром в субботу, 6 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 10:59. Через 19 минут огонь бы локализован, еще через восемь минут ликвидирован.
На пожар выезжали десять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники.
Комментарии
а зачем привлекать сотрудников если тушило время (почти пол часа)?