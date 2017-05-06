Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин объехал в субботу, 6 мая, краевую столицу, чтобы проверить санитарное состояние городских улиц, особое внимание уделил состоянию порталов для сбора ТБО. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Градоначальник отметил, что рабочие многое успели сделать, но тем не менее, в городе не хватает урн для мусора, особенно на остановках транспорта, в уголках отдыха.
Сергею Дугину понравилось, как смотрится мавританский газон на пересечении проспектов Калинина и Космонавтов. Его высадили служащие БЖКБИ-2. По словам мэра, газон малоприхотливый в использовании, а смотрится очень благородно. Дугин рассказал, что в скором времени нужно заняться обустройством зеленой зоны вдоль проспекта Космонавтов, в первую очередь, облагородить насаждения (кустарники, деревья), периодически очищать территорию от листвы, поросли и мусора.
Также глава администрации проехал мимо улицы Солнечная Поляна. Он отметил, что нужно привлекать расположенные здесь предприятия и торговые центры: "Дорогу отремонтировали. Все, что вдоль дороги, тоже должно выглядеть прилично", — сказал Дугин.
Очень понравилась градоначальнику детская площадка, расположенная на пересечении проспекта Красноармейский и улицы Партизанской. Здесь мэр пообщался с горожанами, пришедшими погулять с детьми.
Комментарии
не ну а че , нормально , человек свою работу делает , мэру мэрово .
пусть ездит по городу в трамваях и ходит по дворам сморит чо и как тут.
Смотрите и этого не перепиарте. А то как с теми получится.