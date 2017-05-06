Фото: ruspekh.ru
Президент России Владимир Путин поздравил российского актера Владимира Этуша с 95-летним юбилеем. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист", — гласит поздравительная телеграмма.
Читайте также: Народный артист СССР Владимир Этуш сегодня отмечает 85-летие
Также Путин отметил многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность и уникальный личный вклад Этуша в подготовку талантливой смены.
Этуш сыграл в 36 фильмах. Среди них "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Цирк зажигает огни", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Классик" и многие, многие другие.
Комментарии
Шляпу сними.