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Строители керченского моста помогли поднять со дна пролива американский истребитель, который затонул там в 1943 году, сообщает "РБК".
Скорее всего, истребитель затонул во время Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая проводилась как раз в этот год. Специалисты полагают, что истребитель упал от того, что его повредила немецкая зенитная артиллерия. Пилот попытался долететь на самолете до берега, однако ему это не удалось, и он посадил его на водную поверхность.
Есть вероятность, что пилот самолета мог спастись. В операции по поднятию участвовали также строители моста. Истребитель подняли с помощью плавучего крана, задействованного в стройке.
Комментарии
Да, без ленд-лиза сколько еще наших бы полегло и насколько еще бы война лет растянулась. Слава героям отстоявшим нашу землю от фашистов!
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видимо будем скоро сбивать тамже их же