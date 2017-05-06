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Снег, дождь и минусовые температуры ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) 8 и 9 мая, сообщает Гидрометцентр России.
Сильные осадки возможны в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях. В этих регионах России выпадет 10-20 сантиметров снега.
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Здесь же прогнозируют минусовые температуры в праздничные дни и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Что касается Алтайского края, то в ночь на 7 мая ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами порывы достигнут отметок 22-27 метров в секунду. Пройдут дожди с грозами.
Температура воздуха в ночные часы повысится до +9...+14 градусов, а днем будет колебаться от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку.
В период с 7 по 9 мая в регионе установится неустойчивая прохладная погода с дождями. Столбики термометров ночью покажут отметки от +1 до +10 градусов, днем от +10 до +18 градусов. Лишь в дневные часы 8 мая на фоне малооблачной без осадков погоды воздух прогреется до +17...+22.
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