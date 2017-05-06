Суббота, 6 Май, 21:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
17°
Обь
507см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией

, ИА "Амител"
Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выбрала верный путь

Фото: profi-forex.org

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ей важно поддерживать диалог с Россией и она считает этот путь верным. Об этом пишет РИА "Новости".

Также Меркель подчеркнула, что считает важным демонстрацию силы со стороны НАТО.

"Мне было очень важно не допускать прерывания нити диалога с Россией. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал выполняться и Совет Россия-НАТО также проводил заседания. И я считаю, что действуя таким двойным образом – с одной стороны показывая силу, но с другой демонстрируя готовность к диалогу – мы выбрали верный путь", — сказала Меркель.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:02
Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией 0
20:04
Слишком худых моделей больше не будут брать на работу во Франции 0
19:32
Штормпрогноз из-за ветра до 27 м/с передали в Алтайском крае на 7 мая 0
19:02
Остановка рухнула из-за сильного ветра около "Ленты" в Барнауле 0
18:35
Взрыв произошел рядом с волонтерской организацией в Одессе 0
18:04
Снег выпадет в Москве в День Победы 0
17:35
Строители Крымского моста подняли истребитель США времен ВОВ 3
17:05
Президент Путин поздравил Владимира Этуша с 95-летием 3
16:30
Сергей Дугин отметил благородство мавританского газона в Барнауле 3
16:01
Почти полчаса тушили горящий частный дом в Бийском районе 1
15:36
Оформление свидетельств рождения и смерти могут разрешить в МФЦ 0
15:01
Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину 1
14:31
Губернатор Александр Карлин подписал антитабачный закон 8
14:02
12 человек умерли в Африке от неизвестной смертельной болезни 1
13:30
Крупные телеканалы США не стали транслировать ролик о достижениях Трампа 2
13:01
Труженику тыла в Екатеринбурге вручили просроченный продуктовый набор 10
12:26
Четыре европейских страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября 3
12:03
Очевидцы сообщают о пробках в сторону Южного в Барнауле из-за ремонта дорог 4
11:32
Бийчанин ограбил магазин, распылив газовый баллончик в лицо кассира 0
11:04
ФСБ: украинский катер наблюдал за российскими суднами у берегов Крыма 5
10:34
Соревнование на гребном канале в Барнауле откроют летний сезон 6 мая 5
10:06
Смотрим, как прошла репетиция празднования Дня Победы в Барнауле 0
09:43
Вандалы снесли памятник Ленину в Одесской области 12
09:12
Площадь Сахарова будут перекрывать в Барнауле 6, 7 и 8 мая 0
08:50
Итальянский телеведущий: Украина проиграет "Евровидение", как и Крым 2
08:22
Шесть пожарных тушили полыхающую баню в Барнауле 1
08:08
Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций 0
07:34
Смена "начинки": ГИБДД в Алтайском крае обновляет ручные радары инспекторов 4
07:03
Квартиру с сауной и электрокамином продают в центре Барнаула за 10 млн руб. 6
06:32
Спросить у дедушки Фрейда. Гадание от amic.ru по цитатам великого психолога 4
06:01
80 млн рублей готовы потратить для нового пристанища барнаульского суда 5
05:08
Грозы и 30-градусная жара ждут жителей Алтайского края 6 мая 0
04:01
Итальянский телеканал обидел Украину шуткой про "Евровидение" 2
03:01
Смотрим, как американскую порноактрису во время съемок укусила акула 5
02:01
Администрация президента запретила губернаторам сгонять людей на 9 мая 7
01:07
Кадыров пообещал помогать проверке ситуации с геями в Чечне 2
00:10
Сборная России победила шведов по буллитам в ЧМ по хоккею 0
23:27
Путин поручил Медведеву назвать 5 декабря Днем волонтера 0
23:07
Штабы Навального выселяют из офисов в Москве и других городах 4
22:57
Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России 1
22:25
Путин поручил Минкомсвязи распространять хорошие фильмы о России 8
22:03
Глава Еврокомиссии пришел пьяным на саммит в Женеве 2
21:53
В Барнауле из-за прорыва трубы проваливается асфальт во дворе дома 0
21:23
Участок трассы Барнаул-Новосибирск в густом дыму из-за горящих полей 0
21:04
Ситуацию с геями в Чечне проверят Чайка и Колокольцев по просьбе Путина 1
20:51
Дочь Захаровой после укуса собаки эвакуировали в больницу бортом МЧС - СМИ 4
20:21
Доходы Чайки: квартира, машина, "кладовка" и миллион в месяц на семью 1
20:03
Желание США контролировать порты России грозит объявлением войны - сенатор 0
19:47
Прокуратура требует уничтожить коноплю, растущую у алтайского колледжа 2
19:28
Алтайские сотрудники УФСИН перед Днем Победы приняли присягу. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.