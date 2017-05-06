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Порывы ветра 15-20 метров в секунду, а местами до 22-27 прогнозируют в Алтайском крае в ночь на воскресенье, 7 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по Алтайскому краю, днем ветер утихнет до 8-13 метров в секунду с усилением в западных районах до 18.
Столбики термометров ночью окажутся на отметке +7...+12 градусов, в западных районах при прояснении +1...+6. Днем потеплеет до +13...+18 градусов.
Ночью в Алтайском крае на большей части территории пройдет дождь, местами гроза, возможен град. Днем дождь и гроз возможны в восточных районах региона.
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