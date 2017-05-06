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Во Франции вышел новый закон, который запрещает брать на работу слишком худых моделей. Этот закон уже вступил в силу, сообщает РИА "Новости".
Теперь модели при приеме на работу должны будут предъявлять медицинскую справку, в которой сказано, что их индекс тела находится в пределах нормы.
Новый закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалами красоты. Также во Франции с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированный снимок".
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