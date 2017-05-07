Фото: Екатерина Смолихина, Виталий Уланов
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун стала почетным гостем соревнований на Кубок Алтайского края "Динамо-детям России", который стартовал 5 мая в Барнауле в спортцентре "Эланс".
Перед соревнованиями состоялось торжественное открытие и гала-концерт с участием певицы Татьяны Минаевой, артистов театра музыкальной комедии и театра драмы, танцевальных коллективов, с показательными номерами выступили алтайские гимнастки. Отметим, что соревнования по художественной гимнастике "Динамо" – детям России" проходят в пятнадцатый раз и посвящены 80-летию образования Алтайского края.
На открытии турнира юных гимнасток приветствовали руководители края, города и региональных силовых структур. Первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев отметил, что соревнования "Динамо – детям России" стали рекордными по количеству участниц: в Барнауле собралось более тысячи юных граций из России и стран ближнего зарубежья. Построившись на параде, гимнастки устроили громкую овацию олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро, семикратной чемпионке мира Маргарите Мамун. Прославленная спортсменка пожелала удачи всем участницам соревнований.
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