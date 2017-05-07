Фото: vk.com/barneos22
Разбушевавшийся в субботу, 6 мая, ветер снес остановки, повалил деревья и крыши в Барнауле, сообщают подписчика паблика Barnaul 22.
Так, местные жители сообщают сразу о нескольких местах, где были повалены деревья: на пересечении улицы Тимуровской и проспекта Космонавтов, на улице 1-й Западной и пересечении улиц Смирнова и Петра Сухова.
Также порывы ветра снесли остановку общественного транспорта на Малахова 154 "а". На улице Шумакова ветер снес крышу у гаража. А у ТРЦ "Сити-Центр" отлетела конструкция со здания и повредила автомобиль.
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В свою очередь, ГИБДД Барнаула и Алтайского края обращается ко всем автовладельцев с просьбой быть предельно внимательными в эти дни и неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям нужно избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков и мостов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий.
Напомним, в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 мая. Порывы ветра в эти дни достигают 20-27 метров в секунду.
Комментарии
Катаржане!
А так же столыпинские Переселенцы!
Вас ДРЮЧАТ!!!
Но, вы крепчайте.
капец какой глючный сайт, тормозной