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Сотрудники правоохранительных органов Франции разыскивают трех человек, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом пишет РИА "Новости".
Правоохранители ищут одного человека по имени Забиулла Сарвари из Афганистана и еще двух граждан Бельгии. Их зовут Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне. Последний на территории Ирака сражался под флагом ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической организации "ИГИЛ").
Как сообщается, ориентировки на разыскиваемых размещены везде. Даже в социальных сетях.
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