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Работы по устройству площади под названием Россия начнутся в Буэнос-Айресе через месяц, этот законопроект уже получил одобрение законодательного собрания. Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщается, место уже выделено. Площадь России будет располагаться на севере города – в районе Бельграно, где живут преимущественно зажиточные люди.
Площадь России создается для укрепления отношений между РФ и Аргентиной. Россияне, живущие в Аргентине, внесли большой вклад в развитие аргентинского общества. В настоящий момент в Аргентине живет около 300 тысяч выходцев из России.
Комментарии
ой доиграются потом референдум, и аннексия
Аргентина Наш! Шампанское в Думу!