Фото: wylsa.com
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отметил, что не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны местных отелей.
Как пишет "Московский комсомолец", Трамп остановился не в Нью-Йорке, а в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
"Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере, в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже", — написал президент США в Twitter .
Также он отметил, что его пребывание в Нью-Йорке создает много неудобств. Бедминстер находится в 65 километрах к западу от Нью-Йорка. Здесь Дональд Трамп владеет элитным гольф-клубом.
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