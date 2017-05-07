Воскресенье, 7 Май, 14:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
14°
Обь
494см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Бессмертный полк прошел в Вашингтоне под песню "Синий платочек"

, ИА "Амител"
Несмотря на дождь, участники прошли с фотографиями своих фронтовиков

Фото: news.sevas.com

Около 200 человек приняло участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне, не смотря на дождь, сообщает "ТАСС".

Участники акции собрались в субботу, 6 мая, напротив Белого дома. Все присутствующие держали в руках таблички с фотографиями и именами своих родственников, участвовавших в войне.

Колонна под звуки песен военного времени ("Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка") прошла от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле — главном проспекте страны.

Отметим, в этом году в строй полка вышли не только выходцы из России, но и коренные американцы.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае. В прошлом году, по разным данным, в ней приняло участие около 150 тысяч человек.

Читайте также в сюжете: День Победы - 2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

7.05.2017 12:49
- гость -

а парад с танками когда?

0  0
7.05.2017 14:25
- гость -

что с возу упало - то кобыле легче (вы ещё перебежчиковк немцам покажите)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:31
Французы 7 мая второй раз голосуют на выборах президента страны 0
14:02
Автомобиль Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в Горном Алтае. Фото 2
13:29
Трое рыбаков утонули на лодке в Свердловской области 2
13:04
Первый самолет приземлился "в самом бесполезном аэропорту в мире" 1
12:33
Бессмертный полк прошел в Вашингтоне под песню "Синий платочек" 2
12:03
Вандал с накладной бородой изрезал картину за $ 3 млн. в галерее США 2
11:37
Дональд Трамп не смог остановиться в Нью-Йорке из-за дороговизны отелей 3
11:05
Летний сезон откроется на Барнаульском ипподроме 21 мая 3
10:39
Площадь России появится в столице Аргентины через месяц 5
10:10
Александр Карлин поздравил работников радио с профессиональным праздником 6
09:45
Французская полиция ищет трех человек, подозреваемых в подготовке терактов 0
09:20
Рухнувшие остановки, деревья и крыши - последствия шторма в Барнауле 3
08:51
Российских журналистов, работавших в Крыму, не пустят на "Евровидение" 4
08:28
Девять пожарных тушили горящую многоэтажку в Бийске 0
08:09
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун посетила турнир в Барнауле. Фото 2
07:34
На 17 лет назад: вспоминаем все три инаугурации Владимира Путина. Видео 10
07:03
Квартиру в элитном жилкомплексе продают в центре Барнаула за 9 млн рублей 6
06:42
Цифра дня: считаем, сколько дней назад Владимир Путин стал президентом 15
06:24
Дожди, грозы и похолодание прогнозируют в Алтайском крае 7 мая 1
06:01
Почти 2 млн рублей потратят власти Барнаула на безнадзорных животных 5
23:04
Автоледи в Белгороде не пустила машину скорой помощи с онкобольной внутри 0
22:06
Самый большой в мире чебурек весом 100 килограммов испекли в Крыму 8
21:02
Меркель заявила, что не желает прерывать диалог с Россией 0
20:04
Слишком худых моделей больше не будут брать на работу во Франции 0
19:32
Штормпрогноз из-за ветра до 27 м/с передали в Алтайском крае на 7 мая 0
19:02
Остановка рухнула из-за сильного ветра около "Ленты" в Барнауле 1
18:35
Взрыв произошел рядом с волонтерской организацией в Одессе 0
18:04
Снег выпадет в Москве в День Победы 0
17:35
Строители Крымского моста подняли истребитель США времен ВОВ 6
17:05
Президент Путин поздравил Владимира Этуша с 95-летием 3
16:30
Сергей Дугин отметил благородство мавританского газона в Барнауле 3
16:01
Почти полчаса тушили горящий частный дом в Бийском районе 1
15:36
Оформление свидетельств рождения и смерти могут разрешить в МФЦ 0
15:01
Стивен Сигал отшутился, узнав о запрете въезда на Украину 1
14:31
Губернатор Александр Карлин подписал антитабачный закон 9
14:02
12 человек умерли в Африке от неизвестной смертельной болезни 1
13:30
Крупные телеканалы США не стали транслировать ролик о достижениях Трампа 2
13:01
Труженику тыла в Екатеринбурге вручили просроченный продуктовый набор 12
12:26
Четыре европейских страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября 3
12:03
Очевидцы сообщают о пробках в сторону Южного в Барнауле из-за ремонта дорог 4
11:32
Бийчанин ограбил магазин, распылив газовый баллончик в лицо кассира 0
11:04
ФСБ: украинский катер наблюдал за российскими суднами у берегов Крыма 5
10:34
Соревнование на гребном канале в Барнауле откроют летний сезон 6 мая 5
10:06
Смотрим, как прошла репетиция празднования Дня Победы в Барнауле 0
09:43
Вандалы снесли памятник Ленину в Одесской области 13
09:12
Площадь Сахарова будут перекрывать в Барнауле 6, 7 и 8 мая 0
08:50
Итальянский телеведущий: Украина проиграет "Евровидение", как и Крым 2
08:22
Шесть пожарных тушили полыхающую баню в Барнауле 1
08:08
Ветераны ВОВ прочитают стихи о войне в эфире барнаульских радиостанций 0
07:34
Смена "начинки": ГИБДД в Алтайском крае обновляет ручные радары инспекторов 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.