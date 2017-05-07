Фото: vca-tuva.ru
Тела трех рыбаков нашли спасатели на озере Аятское в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Известно, что информация о пропаже рыбаков поступила на пульт дежурного в субботу, 6 мая. Сотрудники МЧС нашли затопленную лодку "Казанка" в 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска".
Тела двух рыбаков оказались на поверхности воду в спасательных жилетах. Поиски третьего рыбака продолжаются. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
утонуть на лодке и в жилетах ещё и всему экипажу,это надо было постараться.
"оказались на поверхности воду" ... амег как анекдоты читаю гы-гы