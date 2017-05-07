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Ученым удалось узнать, что сон у животных, также, как и у человека делится на две фазы, пишет портал vistanews.ru.
Оказалось, что первая фаза сна животных указывает на активность, которая позволяет утверждать, что они видят сновидения. Исследователи полагают, что, скорее всего, животные во сне воспроизводят то, что они наблюдали во время бодрствования.
Это удалось узнать после того, как исследователи внедрили электроды в головной мозг крыс и наблюдали за реакцией мозга во время сна. Между тем, американские ученые еще провели эксперимент на птицах. Выяснилось, что птицы
во сне продолжают "петь", поэтому можно сказать, что сон для животных является пассивным продолжением бодрствования.
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