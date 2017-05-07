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Заключенный, отбывающей наказание в одной из тюрем Ноттингемшира в Великобритании, попросил у местных властей разрешить осужденным иметь в камерах резиновых женщин. Об этом пишет "Лайф".
На эту просьбу он приводит целый список аргументов. Во-первых, секс с куклой улучшит общее настроение в тюрьмах. Заключенные, по мнению просящего, станут вести себя более спокойно и адекватно. Во-вторых, резиновые куклы смогут улучшить здоровье людей, отбывающих наказание. Ведь резиновую женщину необходимо надувать — как следствие, у арестантов будут укрепляться лёгкие. А еще некоторые из-за этого смогут бросить курить.
Автор петиции говорит, что идея о резиновых куклах пришла ему в то время, как он смотрел документальный фильм, в котором были показаны взрослые мужчины, имеющие связь с секс-куклой.
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