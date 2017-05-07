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Певица Джамала из Украины, которая в прошлом году заняла первое место на песенном конкурсе "Евровидение", заявила, что боится провокаций со стороны России. Об этом она заявила накануне в интервью изданию Reuters.
Украинская певица уверена, что Россию сильно "задела" победа их страны в музыкальном конкурсе в прошлом году. Также Джамала опасается эксцессов, которые можно ждать с приближением даты конкурса. Певица попросила быть всех особенно осторожными на Украине, пишет "Лента.ру".
В прошлом году Украина заняла первое место на "Евровидении". Страну представляла певица Джамала, которая исполнила песню "1944", посвященную депортации крымских татар при Сталине.
Напомним, в этом году Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе. Певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять нашу страну, не пустили на Украину из-за ее посещений Крыма.
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