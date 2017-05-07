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Голосование во втором туре президентских выборов началось во Франции в воскресенье, 7 мая, сообщает "ТАСС".
Как пишет издание, в стране начали свою работу 66 тысяч избирательных участков, а на голосование зарегистрировались свыше 47 миллионов избирателей.
Избирателям предстоит сделать выбор между двумя кандидатами: основателем движения "На марше" Эмманюэлем Макроном и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Как показали последние опросы, большинство избирателей отдавали предпочтения Макрону.
Голосование завершится в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).
Напомним, первый тур выборов прошел 23 апреля. Тогда лидерство осталось за Макроном. Он получил 24,01% голосов, а Ле Пен стала второй с 21,3%.
Комментарии
шо,в этот раз депутаты гд не будут аплодировать стоя?
мандатники с трампоксом лоханулись по полной
Жирик шампанское опять будет пить и песню петь- француская армия всех сильней!
ага,и голым танцевать на гаражах под луной