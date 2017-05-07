Фото: muztusovka.ru
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза относительно нашей страны. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Мир".
"Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются",— подчеркнул представитель МИД.
Напомним, ранее стало известно, что еще четыре страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября. Речь идет об Украине, Норвегии, Черногории и Албании. Сейчас в "черный список" внесены 150 человек. Это чиновники, бизнесмены, представители силовых структур из России, ЛНР и ДНР. Санкциям также подверглись 37 организаций.
Комментарии
Не будирует?
Ой, спасибо, спасибо.
Будастый ты наш.
А то ж.
Забудам, забудам
и капытам затаптам.
"Мы, повторяю, эту тему не будируем,.."
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Ну да, ну да. Просто поддерживаем финансово всяких лепенш и прочих крайне-правых, заявляющих, что признают Крым, что надо отменить санкции. А так не, конечно не "будируем".
а Новороссия будет?
7.05.2017 15:50
Массаж мозга
Почему бы морально не поддержать пророссийского кандидата. Это ведь не вооруженный переворот и гражданскую войну замутить, как иурапейсы сделали.
Ох и будило. Ну кругом будачье.
Аж буква М запала.
Почему бы морально не поддержать пророссийского кандидата.
Одного скокаря ( Янука ) уже поддержали - и морально и концептуально . История говорит о том , что лошадь ,на которую ставку делали, сошла с дистанции. )