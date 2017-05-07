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Лавров: Россия не будет вмешиваться во внутренние дискуссии Евросоюза

, ИА "Амител"
По словам Лаврова в Евросоюзе часть стран выступает "за" нормализацию отношений с Россией, другие - "против"

Фото: muztusovka.ru

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза относительно нашей страны. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Мир".

"Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются",— подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ранее стало известно, что еще четыре страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября. Речь идет об Украине, Норвегии, Черногории и Албании. Сейчас в "черный список" внесены 150 человек. Это чиновники, бизнесмены, представители силовых структур из России, ЛНР и ДНР. Санкциям также подверглись 37 организаций.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.05.2017 15:19
- гость -

Не будирует?
Ой, спасибо, спасибо.
Будастый ты наш.

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7.05.2017 15:23
- гость -

А то ж.
Забудам, забудам
и капытам затаптам.

0  0
7.05.2017 15:50
Массаж мозга

"Мы, повторяю, эту тему не будируем,.."
-----------
Ну да, ну да. Просто поддерживаем финансово всяких лепенш и прочих крайне-правых, заявляющих, что признают Крым, что надо отменить санкции. А так не, конечно не "будируем".

0  0
7.05.2017 15:50
-гость-

а Новороссия будет?

0  0
7.05.2017 16:03
- гость -

7.05.2017 15:50
Массаж мозга

Почему бы морально не поддержать пророссийского кандидата. Это ведь не вооруженный переворот и гражданскую войну замутить, как иурапейсы сделали.

0  0
7.05.2017 16:40
- гость -

Ох и будило. Ну кругом будачье.
Аж буква М запала.

0  0
7.05.2017 16:51
- гость -

Почему бы морально не поддержать пророссийского кандидата.

Одного скокаря ( Янука ) уже поддержали - и морально и концептуально . История говорит о том , что лошадь ,на которую ставку делали, сошла с дистанции. )

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