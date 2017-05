Фото: pixabay.com

Президенты Германии и Израиля Франк-Вальтер Штайнмайер и Реувен Ривлин провели переговоры в кафе на рынке "Махане Иегуда", выпив пива. Об этом пишет "Лайф".

Late night strawl on Jerusalem's Mahane Yehuda Market with ISR President Rivlin and GER President Steinmeier pic.twitter.com/Pwy5WYN7ma