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Президенты Германии и Израиля Франк-Вальтер Штайнмайер и Реувен Ривлин провели переговоры в кафе на рынке "Махане Иегуда", выпив пива. Об этом пишет "Лайф".
Late night strawl on Jerusalem's Mahane Yehuda Market with ISR President Rivlin and GER President Steinmeier pic.twitter.com/Pwy5WYN7ma— Walter J. Lindner (@StSLindner) 6 мая 2017 г.
Отметим, что в воскресенье, 7 мая, начался официальный визит президента Германии в Израиль. Здесь главы государств намерены обсудить кризис дипломатических отношений между двумя странами.
Ранее глава МИД Израиля отказался встречаться со своим германским коллегой.
Комментарии
нормальная у них работа