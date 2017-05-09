Фото: Avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 500 квадратных метров на участке 22 сотки продают в Барнауле за 35 миллионов рублей.
Как сказан в сообщении на сайте Avito.ru, дом расположен на улице Горнолыжной недалеко от базы "Авальман".
"Два этажа и подвал, 500 квадратных метров, подземный гараж на три авто теплый, бассейн, баня из бруса, сауна. Четыре спальни, новый ремонт. Удобный участок", — отмечается в объявлении.
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Продавец здания подчеркивает, что в доме почти не жили, поскольку он использовался для временного пребывания в Барнауле.
"Уединенный поселок в центре города с полным обслуживанием на высшем уровне", — также говорится в объявлении.
Комментарии
Продавец здания подчеркивает, что в доме почти не жили, поскольку он использовался для временного пребывания в Барнауле.
С шалавами зависал?
Не патриот России, постоянно живет в Коста- Дорада,на северо-востоке Испании
Сарай то у нас поставил, значит патриот, и продаст (под большим ??????) тоже патриоту, потому как только у и стенного Русского есть лишние 35 лямов и не последние......
Барнаульская "илитка" активно делает ноги из процветающего края? Судя по морской примете (крысы бегут первыми с корабля) наш Титаник полным ходом идет на дно? Как полагается - под гром оркестров и бравурные речи.
сарай за 10 максимум
сарай за 10 максимум