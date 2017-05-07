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Теплая, ветреная и не дождливая погода будет господствовать на территории Алтайского края в понедельник, 8 мая.
Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью в этот день столбики термометров опустятся до +7..+12 градусов, при прояснении до +2...+7. Осадков ночью не прогнозируют.
Днем 8 мая воздух прогреется до +18...+23 градусов. Также днем не ожидается дождей.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 15, днём 12-17 местами порывы до 22.
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