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Аттракцион "Адреналиновая башня" рухнул в Турции в момент, когда на нем находились 17 посетителей, сообщает "Лайф".
ЧП случилось в парке развлечений в городе Конья. Людей подняли на высоту 25 метров, затем карусель стремительно полетела вниз. Обрыв троса случился на расстоянии двух метров от земли. Тросы лопнули и люди упала на металлическую платформу.
[Video] #Konya'da lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı https://t.co/cHIteT04qq pic.twitter.com/zk7psPwpgN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 7 мая 2017 г.
Травмы получили десять человек. Они находятся в местной больнице. Их жизни уже ничего не угрожает. Сейчас идет проверка по какой причине произошел инцидент.
Комментарии
Фигня.
Ну штаны может и пострадали.