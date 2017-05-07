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Сотрудники правоохранительных органов американского города Сан-Диего застрелили 15-летнего подростка, который угрожал им пневматическим пистолетом. Об этом пишет РИА "Новости".
Известно, что в полицию позвонил неизвестный и попросил стражей порядка проверить состояние подростка, который находился у местной школы. Аноним сообщил, что у юноши есть пистолет.
К школе подъехали полицейские и нашли парня на парковке перед школой. Когда они вышли из машины, юноша достал пистолет и направил его на одного из офицеров. Правоохранители также направили на него оружие и начали требовать, чтобы подросток бросил пистолет. Но юноша не стал подчиняться им и и тогда полицейские начали стрелять по школьнику.
Оказалось, что в полицию позвонил сам подросток. Он учился в школе, где произошло ЧП.
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