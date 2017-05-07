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Четыре жилых дома вместе с надворными постройками загорелись в воскресенье, 7 мая, в Большемуртинском районе Красноярского края в деревне Муратово. Об этом пишет "Российская газета".
Сейчас огонь уже локализован. В готовности находится борт Ил-7618 для тушения пожаров. В ликвидации возгорания задействованы 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники.
В результате пожара никто не пострадал. Информации о причинах возникновения возгорания не уточняется. Тем, кто пострадал при пожаре окажут помощь в получении паспортов.
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