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Митрополит Волоколамский Иларион поддержал идею о запрете работы крупных супермаркетов ночью и по выходным дням. Об этом пишет "Интерфакс".
"Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время, когда они в храм идут", — сказал представитель РПЦ.
По мнению митрополита, в России много семей разводятся как раз потому что у людей нет времени по выходным побыть друг с другом. В субботу и воскресенье, как правило, люди идут по магазинам.
Также представитель РПЦ подумал и о тех, кто работает в гипермаркетах по выходным. У людей нет времени, чтобы сходить в храм. "Идея вернуть людям воскресенье правильная", — полагает иерарх.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в апреле сенаторы закончили работу над законопроектом, который предусматривает запрет на работу в ночное время и в воскресенье для гипермаркетов.
Согласно новой редакции закона "О торговле", гипермаркеты в субботу будут работать до 16.00, в будние дни до 21.00, а по воскресеньям не работать вовсе.
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