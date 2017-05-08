У Бессмертного полка Алтайского края появился свой гимн. Слова и музыку написала жительница региона Анна Добромыслова еще в 2014 году.
По словам Анны, песня была написана под влиянием первого шествия в "Бессмертном полку" 9 мая 2013 года. В акции она участвовала вместе с сыном.
"Мы шли в колонне с жителями села и чувствовали всеобщее единение людей разных возрастов", — рассказывает автор. В январе 2014 года родились стихи и мелодия.
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Гимн был выложен в интернет и вызвал множество откликов в социальных сетях. Один из них пришел из Израиля: "Здравствуйте! Хочу Вам сказать огромное спасибо. И не только от себя. Вчера слушали в видеоконференции: я из Израиля и мои друзья из Украины, Польши, Чехии, Эстонии, Шотландии. Все в один голос говорят о силе Вашей песни" — писал благодарный слушатель.
В мае 2017 года телеканал "Катунь 24" и радиостанция "Катунь FM" сняли клип и сделали студийную запись произведения. "Гимн Бессмертного полка Алтая" исполнили творческие коллективы края. В том числе театр песни "Фа-Соль", ансамбль песни и танца "Имидж" культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также учащиеся лицея №129 им. Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии.
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