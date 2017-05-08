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Космолет NASA X37B, который провел на орбите свыше 700 дней, вернулся на Землю вечером в воскресенье, 7 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВВС США.
В сообщении говорится, что космолет "благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди".
Уточняется, что космолет является новейшим кораблем многоразового пользования, на котором отрабатываются последние технологии полета в космос. В ходе экспедиции Orbital test vehicle mission 4 были предприняты попытки сократить риски и разработать технику использования космических челноков.
РИА Новости со ссылкой на Пентагон добавляет, что на базе X-37B OTV-4 планировалось провести эксперименты по программе создания ионного двигателя и исследовать изменение свойств материалов в космическом пространстве. Подчеркивается, что полный спектр задач мини-шаттла не разглашается.
Предыдущая программа NASA для кораблей многоразового использования Space Shuttle завершилась в 2011 году.
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