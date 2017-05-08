Фото: dostyp.com.ua
Водоснабжение временно ограничили в ряде домов в Барнауле на время устранения повреждений на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в понедельник, 8 мая.
Уточняется, что коммунальная авария произошла по адресу: улица Балтийская, 38. В данный момент там ведут работы специалисты Барнаульского водоканала.
В сообщении говорится, что отключение воды затронуло жилые дома по улице Балтийской, 38, 42а, 44, улице Взлетной, 39, 41, 48а, 48в, 48д, 48е и улице Шумакова, 32-40, 44. Кроме этого, водоснабжения нет в одном административном здании по улице Балтийской, 40 (бойлер).
Все, кто нуждается в подвозе воды, могут оставить заявку по телефону 28-22-00.
Комментарии
на балтийской нет воды, собаку мыть надо
вообще-то кроме указанных домов воды нет в частном секторе в районе телефонной-антона петрова-исакова
а акимфий предупреждал