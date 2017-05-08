Фото: ntv.ru
Московский "Спартак" досрочно стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Об этом стало известно после поражения петербургского "Зенита" в матче с "Тереком" в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1, пишет "Газета.Ru".
Таким образом, "Зенит" потерял шансы догнать красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 "Спартак" стал обладателем Кубка РФ) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.
Газета уточняется, что питерский клуб отстает от ЦСКА на один балл, а "Спартак" лидирует в чемпионате с отрывом в десять очков.
Уточняется, что "Спартак" ранее завоевывал титул чемпиона РФ в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
ТАСС добавляет, что в следующем сезоне красно-белые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, который входит в топ-7 рейтинга УЕФА, "Спартак" будет "посеян" в первой корзине и на групповом этапе сыграет с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз "Спартак" играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с "Барселоной" (Испания), "Бенфикой" (Португалия) и "Селтиком" (Шотландия).
Комментарии
что то не радостно за нигеров ...
Главное чтоб тебе за себя радостно было
ты свою кашолку щи учи варить
бывшая "народная" команда, хорошо хоть ума хватает ее так больше не называть!
8.05.2017 10:30
- гость -
ты свою кашолку щи учи варить
твоя то уже умеет)))
8.05.2017 11:28
- гость -
8.05.2017 10:30
- гость -
ты свою кашолку щи учи варить
твоя то уже умеет)))
да у него вместо кашолки - рука))