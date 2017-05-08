Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария с участием Mercedes произошла в Барнауле в ночь на понедельник, 8 мая. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль врезался на большой скорости в столб неподалеку от АЗС, двигаясь в сторону Старого моста. Свидетели происшествия уточняют, что обошлось без жертв. Других подробностей произошедшего пока нет.
Также очевидцы добавляют, что водитель был пьян, что, предположительно, и стало причиной ДТП.
Комментарии
Недомажор локанул боярки
Штирлиц ?
Хорошая машинка. САма в хлам, а нерадивого водилу защитила от и до.