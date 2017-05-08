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Десятилетняя девочка подверглась нападению аллигатора, который покусал ее, в штате Флорида (США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Уточняется, что девочка купалась в озере парка Мосс, когда хищник атаковал ее и укусил за ногу. Life отмечает, что девочка сама разжала пасть аллигатору и достала ногу.
После произошедшего родители доставили ребенка с рваными ранами бедра в больницу, откуда девочку вскоре выписали.
Специалисты смогли выследить аллигатора и усыпить его.
Комментарии
в ласку его надо было сдать