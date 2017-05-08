Фото: weeklysauce.com
В Новосибирске девушка купила в одном из популярных супермаркетов корм для собаки c червями внутри упаковки. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил Life со ссылкой на страницу девушки во "ВКонтакте".
Уточняется, что супермаркет расположен на Бердском шоссе в городе. Когда девушка открыла пачку, то она почувствовала ужасный запах. Как оказалось, внутри упаковки собачьего корма находились черви, а сам корм был слишком жидким и не соответствовал представленному на упаковке товару.
Девушка вернулась в магазин и попросила предоставить ей сертификаты качества на вышеупомянутый продукт, однако их в супермаркете не нашлось. Издание отмечает, что жительнице Новосибирска в ответ на ее просьбу нахамили и отправили домой, заявив, что с ней свяжутся, как только найдут нужные документы, чего так и не произошло.
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