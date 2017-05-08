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Число жертв выброса газа на угольной шахте в Китае составило 18 человек. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Синьхуа.
ЧП произошло днем в воскресенье, 7 мая, в городском округе Хуанфэнцяо в провинции Хунань. В момент выброса газа в шахте находились 55 горняков. Отмечается, что изначально сообщалось о трех погибших и многих пострадавших.
Спасатели смогли освободить 37 горняков. На данный момент подтверждена гибель 18 человек.
Правоохранители расследуют инцидент. "Коммерсант" уточняет, что полиция задержала ответственных за приозошедшее.
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