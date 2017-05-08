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Представители руководства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю отчитались о доходах и имуществе за 2016 год.
На данный момент опубликованы сведения, касающиеся заместителей начальника ГУ МЧС и других руководителей различных структур экстренного ведомства. Информация о доходах главы ГУ МЧС, генерал-майора внутренней службы Игоря Лисина, очевидно, как и в прошлом году, будет представлена позже.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Олег Еременко задекларировал за 2016 год 1,219 миллиона рублей. Недвижимости в собственности не имеет. В пользовании у него имеется двухкомнатная квартира площадью 57,1 квадратных метра.
Замначальника ГУ МЧС по региону Алексей Жук заработал 1,795 миллиона рублей, а его жена – 423 тысячи рублей. Недвижимости в собственности у них нет, а в пользовании имеется дом площадью 150 квадратных метров. Также у Алексея Жука есть автомобиль Mitsubishi Outlander.
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Замначальника ГУ МЧС Олег Гришин задекларировал доход в размере 1,248 миллиона рублей, а его супруга – 646 тысяч рублей. В собственности спасателя — гараж, доля земельного участка и трехкомнатной квартиры. В пользовании у него – двухкомнатная квартира 38,9 квадратных метра. У супруги в пользовании имеется трехкомнатная квартира 56 квадратных метра. Также у Олега Гришина есть автомобиль MAZDA MPV.
Заместитель руководителя территориального органа (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчев заработал в прошлом году 1,516 миллиона рублей.
Его жена задекларировала 398 тысяч рублей. Вместе они владеют двухкомнатной квартирой площадью 53,9 квадратных метра. Также у супруги в собственности значится трехкомнатная квартира площадью 53,6 квадратных метра. У жены спасателя также имеется автомобиль Volkswagen Passat.
Комментарии
А когда назовут доходы ГЛАВНЫХ работяг? Трактористов, шоферов, токарей, доярок, сантехников и т.д.
В выходные совсем настроение решили испортить, редакция?) Пусть холопы знают, как бояре живут. Оптимизма не прибавляется после таких статей. Специально делается?